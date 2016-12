Tgcom24 >

La Corea del Nord lancia il suo tablet <br>Ma Samjiyon non può navigare in Rete 13 novembre 2013 La Corea del Nord lancia il suo tablet

Ma Samjiyon non può navigare in Rete Nonostante il prezzo (180 euro) e le buone caratteristiche tecniche, il tablet di Pyongyang ha un difetto che rischia di sbarrargli la strada per un successo oltre confine: consente il solo accesso a "Kwangmyong", il web nazionale Tweet google 0 Invia ad un amico

17:32 - Si chiama Samjiyon ed è la risposta nordcoreana all'iPad di Apple. Con, in più, una caratteristica che rischia di sbarrargli la strada per un successo oltre confine: non può collegarsi a Internet. La tavoletta di Pyongyang, come prevede la legge imposta da Kim Jong-Un, può infatti accedere solo alla rete interna nazionale, conosciuta come "Kwangmyong". Un "difetto" che consente alla concorrenza di dormire sonni tranquilli. Il prezzo? 180 euro.

Cosa fare, dunque, con il tablet asiatico da sette pollici e 18 cm di lunghezza? A parte navigare, molte cose: leggere le notizie pubblicate dall'agenzia di stampa del regime e da un paio di quotidiani di Stato, sfogliare 500 volumi tra dizionari ed e-book, tra cui Via col vento e I miserabili. O passare il tempo con Angry Birds, il gioco del momento. O, meglio, con una copia dal momento che la casa finlandese che produce il videogioco nega di aver lasciato un'autorizzazione.



Prezzi stracciati per l'Occidente - Samjiyon costa solo l'equivalente di 180 euro. Un prezzo davvero concorrenziale per gli amanti della tecnologia occidentali, ormai abituati a fare i conti con tablet non proprio economici. Non si può dire lo stesso per il popolo nordcoreano, abituato a stipendi decisamente più bassi. Per loro il tablet fatto in casa non è così a buon mercato.



Le caratteristiche di Samjiyon - Oltre al prezzo, anche le caratteristiche del nuovo tablet nordcoreano non possono che attirare l'attenzione. Il sistema operativo è Android mentre il processore è da 1.2 GHz, piu' veloce di quelli montati in alcune tavolette più blasonate. Memoria Ram di 1 giga e memoria interna da 16 giga.



Kim Jong-Un e la passione per la tecnologia - Samjiyon è il terzo tablet firmato dal Centro di Computer Coreano, ente di ricerca statale. E' il leader Kim Jong-Un a insistere per la realizzazione delle tavolette, che hanno riscosso fortuna soprattutto tra gli studenti cinesi che vanno a studiare a Pyongyang e hanno necessità di un vocabolario digitale sempre a portata di mano.