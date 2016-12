L’uomo bionico stupisce Washington

22:37 - È formato interamente da parti del corpo sintetiche collegate tra loro. Ha stupito i visitatori dello Smithsonian Museum il primo prototipo di “robot”, che parla e cammina in modo autonomo. È stato creato da alcuni ricercatori dell’Università di Zurigo per mostrare al pubblico tutto ciò che è stato inventato nel campo delle protesi artificiali. Frank, diminutivo di Frankestein, è in grado di camminare e di parlare (grazie ad un telecomando esterno controllato da un uomo) e potrebbe addirittura fare una passeggiata nelle vie della Capitale americana.

Uno degli aspetti più interessanti di questo prototipo sono le mani, in grado di “informare” il computer che regola i movimenti riguardo alla forza necessaria per afferrare un corpo. L’uomo bionico è anche in grado di "vedere" gli oggetti, grazie ad una piccola telecamera.



Tra le caratteristiche di Frank c’è anche quella di avere un cuore meccanico, in grado di pompare un liquido, simile al sangue all’interno della struttura artificiale. Ci sono anche diversi altri organi artificiale, come il pancreas e i reni. Circa il 50% del corpo umano è stato ricostruito.

Non pensate che sia #unmotivoinpiù per visitare il museo statunitense?