L'iPhone 5 arriva negli store del Giappone

17:10 - L'attesa in Giappone è finita: gli ultimissimi modelli di iPhone 5s e 5c sono finalmente in vendita, per la gioia dei numerosissimi appassionati, alcuni dei quali erano in paziente attesa da 10 giorni fuori dai negozi. Davanti allo Store di Apple a Ginza, il salotto buono dello shopping di Tokyo, questa mattina c'erano circa 700 persone, già alle 8 del mattino, l'orario di apertura, inclusi i temerari che hanno costruito poco per volta l'accampamento dal 10 settembre. La domanda è stata particolarmente alta, a giudicare dalle persone presso grandi catene dell'elettronica e punti vendita di NTT Docomo (in diversi casi alcune centinaia di persone), il leader nipponico della telefonia mobile, che ha offerto per la prima volta l'iPhone, dopo SoftBank e KDDI. I due nuovi modelli sono il 5s, che dispone di un sensore di impronte digitali di sicurezza che può sbloccare il telefono, e il 5c, quello "low cost". Entrambi sono offerti in Giappone gratuitamente, con il prezzo di fatto spalmato su un contratto biennale. Gli iPhone sono stati lanciati oggi anche in Cina, Stati Uniti e altri otto mercati.