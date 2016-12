L'arte per iPad di David Hockney

13:47 - Gli appassionati d’arte lo definiscono il più grande artista britannico vivente, anche grazie alla sua geniale tavolozza. David Hockney, classe 1937, 75 anni di età, rilancia la pittura. Ad accompagnarlo un tablet, al posto del pennello. Felicemente chino sul suo iPad, scorre le dita sul touch screen per creare paesaggi colorati, come le viste en plein air del Parco Nazionale di Yosemite e le celebri reinterpretazioni della Primavera di Botticelli. Dopo numerose mostre in giro per il mondo, le opere sono ora esposte al Golden Gate Park di San Francisco.



"Sono rimasto piuttosto stupito quando ho stampato le prime immagini anni fa", racconta Hockney, ricordando di avere usato "una application che costa appena 8 sterline e che ti permette di dipingere con le dita sullo schermo, facendo il pennello grosso o fino, mescolando il colore, cambiando la luminosità. Tenendoti questo apparecchietto in tasca, non hai bisogno di portarti dietro nulla, né tele, né matite, né acqua, niente di niente".