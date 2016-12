Internet, meteo e la Tommasi: quanti clic...

09:00 - Yahoo!, uno dei motori di ricerca impegnati in tutto il mondo nel rendere le abitudini quotidiane degli utenti sempre più stimolanti e divertenti, ha stilato le classifiche delle parole e dei personaggi più cercati in rete nel 2013. Uno speciale online che si chiama “Fatti dell’Anno 2013” le svela. Il meteo è in assoluto la cosa che interessa di più agli italiani e tra le donne di casa nostra vince la Tommasi.

Top 10 delle parole più cercate - Al primo posto superando qualsiasi altro argomento troviamo il Meteo che, a quanto pare, è ciò che meglio rispecchia le abitudini giornaliere degli utenti. A seguire:

2. Facebook

3. Calciomercato

4. Giochi

5. Programmi TV

6. Oroscopo

7. Superenalotto

8. Borsa italiana

9. Traduttore

10. Dizionario italiano



Le celebrity - Italiane o straniere, le celebrity più cliccate nel 2013 sono state al centro di gossip e scandali. Una classifica tutta al femminile:

1. Sara Tommasi

2. Belen Rodriguez

3. Elisabetta Canalis

4. Michelle Hunziker

5. Emma Marrone

6. Nicole Minetti

7. Raffaella Fico

8. Aida Yespica

9. Manuela Arcuri

10. Melissa Satta.



A livello internazionale invece vediamo comparire anche qualche nome maschile:

1. OneDirection

2. Miley Cyrus

3. Selena Gomez

4. KimKardashian

5. Kate Upton

6. Kate Middleton

7. Megan Fox

8. Justin Bieber

9. Rihanna

10. Sofia Vergara.



I personaggi maschili - Per quanto riguarda i maschi di casa nostra si varia tra il religioso e non. Sportivo o cantante, politico o attore. Insomma chi più ne ha più ne metta:

1. Beppe Grillo

2. Silvio Berlusconi

3. Papa Francesco

4. Rocco Siffredi

5. Tinto Brass

6. Renato Zero

7. Marco Bocci

8. Cristiano Ronaldo

9. Valentino Rossi

10. Roaul Bova

11. Fabrizio Corona



Gli sportivi - Anche con la classifica riguardante esclusivamente il mondo sportivo troviamo di tutto, anche due nomi in rosa:

1. Cristiano Ronaldo

2. Valentino Rossi

3. Alessia Polita

4. StephanElShaarawy

5. Oscar Pistorius

6. Pietro Mennea

7. Mario Balotelli

8. Francesco Totti

9. Stefano Borgonuovo

10. Caroline Wozniacki

11. Niki Lauda



I politici - Come non stilare una classifica dei personaggi più chiacchierati in questo periodo?

1. Beppe Grillo

2. Silvio Berlusconi

3. Enrico Letta

4. Oscar Giannino

5. Pier Luigi Bersani

6. Matteo Renzi

7. Nunzia de Girolamo

8. Giorgio Napolitano

9. Cecile Kyenge

10. Micaela Biancofiore



Le parole della crisi - Con quello che succede nel nostro Paese le famiglie italiane guardano soprattutto:

1. Quotazione oro

2. Spread btpbund

3. Calcolo IMU

4. Compro oro

5. Aumento Iva

6. Calcolo pensione

7. Cud

8. Modello 730 – 2013

9. IMU seconda casa

10. Dividendi