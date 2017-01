GTA V, è record: 1miliardo in tre giorni

17:09 - Strepitoso successo ottenuto dal quinto capitolo della saga Grand Theft Auto che, nei soli primi tre giorni di vendite, ha già superato 1 miliardo di dollari di incasso. GTA V è il primo prodotto di intrattenimento a sfondare il miliardo in così poco tempo; nessun videogioco o pellicola cinematografica aveva raggiunto questa somma. Avatar, per esempio, per la stessa cifra aveva impiegato 17 giorni. Strauss Zelnick, Presidente e CEO di dell'azienda distributrice Take-Two, ha commentato entusiasta: "Siamo incredibilmente orgogliosi della straordinaria risposta di critica a pubblico a Grand Theft Auto V". Il titolo, classificato PEGI 18 per i contenuti, segue di cinque anni il capitolo precedente.