Gb, i filtri antipedofili mandano in tilt pure i siti dei politici inglesi

12:38 - Il Regno Unito ha varato i filtri anti pornografia per proteggere i bambini che navigano sul web. La nuova tecnologia arriva in seguito a un'insistente campagna che voleva impedire ai più piccoli di imbattersi in scene di nudo e in eventuali pedofili durante le ricerche su internet.

Non è stato però, considerato che internet tende in tutti i modi ad aggirare la censura. Così dopo solo 24 ore dall'entrata in vigore delle misure restrittive, è stata rilasciata un'estensione del browser Chrome che permette di superare i filtri. Non solo.



Sono finiti nel mirino del sistema anche moltissimi siti di organizzazioni, associazioni di beneficenza e di tutela dell'infanzia, nonché di gruppi femministi e di tutela dei gay.



Tra le istituzioni che si sono trovate soggette ai blocchi anche la British Library e la Biblioteca Nazionale di Scozia. I filtri hanno impedito l'accesso al sito del Parlamento e del Governo, e pure a quello di Claire Perry, la deputata che più di ogni altra ha lottato per l'introduzione dei filtri.