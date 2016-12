Film su Google Play, da oggi in Italia

18:21 - In attesa che sbarchi Netflix e in concorrenza con Apple, Google fa arrivare in Italia il servizio di acquisto e noleggio dei film già lanciato negli Stati Uniti attraverso il Google Play, il negozio online dove si possono acquistare app, giochi, musica e libri. Da oggi anche in Italia sarà possibile noleggiare o acquistare film da Google Play, l’online store di Google per il digital entertainment. Grazie all’offerta di film, che si aggiunge a quella già disponibile di applicazioni, giochi, musica e libri, Google Play diventa a tutti gli effetti uno store completo per accedere a contenuti di intrattenimento digitali da smartphone, tablet e computer.

“Abbiamo prestato ascolto alle richieste degli utenti e lavorato con importanti partner dell’industria cinematografica per rendere disponibili contenuti digitali di valore anche in Italia”, ha affermato Ben Serridge, Product Manager di Google Play. “Attraverso Google Play gli utenti potranno guardare film su diversi dispositivi, per esempio iniziando la visione di un film sul computer per poi completarla su un tablet”.



Tra le pellicole già disponibili in fase di lancio ci sono classici e nuove uscite come "Star Trek: Into Darkness", "World War Z", "Iron Man 3", "Il lato Positivo", "Tulpa", "Killers" e tante altre.



I prezzi partono da 2.99 euro per il noleggio di film a definizione standard e 7.99 euro per l’acquisto, sempre a definizione standard. Da Google Play gli utenti possono noleggiare o acquistare i film sul dispositivo che preferiscono: computer, telefono o tablet Android.



Il meglio dell’intrattenimento è quindi ora disponibile multipiattaforma; una volta acquistato un film sul web, è possibile accedervi istantaneamente da telefono o tablet. Sono diverse le modalità di accesso, acquisto o noleggio dei contenuti digitali:



- Attraverso dispositivi Android: è sufficiente accedere allo store Google Play per acquistare film da guardare in streaming immediatamente oppure in un secondo momento, dopo averli scaricati sul proprio dispositivo Android, anche senza una connessione dati. La maggior parte dei contenuti è disponibile per 30 giorni a partire dalla data del noleggio e per 48 ore dall’inizio della visione.



- Sul Web: Chi si collega da computer può acquistare/noleggiare questi contenuti digitali attraverso la pagina Web di Google Play.