Dalla Russia la sfida ad Apple con "Yotaphone" e il suo doppio schermo

17:07 - Le innovazioni nel mondo della telefonia mobile non smettono mai di stupire: dopo i tasti che riconoscono le impronte digitali e obbiettivi fotografici con super-zoom, direttamente dalla Russia arriva "YotaPhone", il primo smartphone con il doppio schermo. Nonostante la progettazione sia interamente russa, il progetto ancora non è del tutto autosufficiente, poiché il telefono ha come sistema operativo Android, di Google. La novità di questo dispositivo è, dunque, il secondo display posteriore in bianco e nero a basso consumo di batteria basato sulla tecnologia dell'inchiostro elettronico, chiamato anche e-ink , che consentirà la lettura di libri ma anche dell'ora, del meteo, dell'agenda, di messaggi, mappe o flussi di informazioni o pubblicazioni provenienti dalla reti sociali. Yotaphone sarà lanciato sul mercato questo mese in Russia, Germania, Spagna, Austria e Francia al prezzo di 499 euro.