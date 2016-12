Consumi alti? Arriva il servizio innovativo taglia bolletta elettrica

21:01 - La domotica è il futuro delle nostre case. Sarà la tecnologia ad aiutare i cittadini a gestire gli elettrodomestici, la sicurezza ma anche il risparmio energetico. E non stiamo parlando di fantascienza o scenari futuristici: già adesso è possibile conoscere quanta energia la nostra casa, e i nostri familiari, utilizzano. Ci ha pensato la Edison con il suo Energy Control. Un sistema che monitora costantemente il contatore di casa e attraverso degli intuitivi grafici riesce ad aiutare a risparmiare sui propri consumi.

Usiamo troppo la lavatrice o la lavastoviglie in orari in cui la tariffa elettrica è più alta? Ecco quindi che un semplice cambio di abitudini potrà migliorare l'economia domestica. Energy Control di Edison, poi, ti avvisa via mail o sms quando si superano i consumi prefissati. Ma la tecnologia non deve solo controllare, il suo compito è anche quello di migliorare. Ed ecco quindi arrivare i consigli su un uso più consapevole della corrente a tutto vantaggio del pianeta.



Il servizio è facilmente fruibile tramite interfaccia web anche da tablet e smartphone. E' quindi possibile tenere sotto controllo i propri consumi in ogni momento e da qualsiasi dispositivo