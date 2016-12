Come “Minority Report”, arriva lo schermo che fluttua nell' aria

19:18 - Fino a questo momento l’avevamo vista soltanto nei film, ma potrebbe diventare realtà nei prossimi anni. Un touchscreen che rimane sospeso nell’aria, a 30 centimetri dall’utente. Per poterlo utilizzare basta indossare gli occhiali speciali e attivare il congegno, che permette di avere entrambe le mani libere per selezionare le funzioni.

L’i-Air Touch è stato presentato dall’“Industrial Technology Research Institute” di Taiwan e sarà venduto nei prossimi anni, anche se è già disponibile per alcuni specialisti. Come nel film “Minority Report” sarà possibile utilizzare questo congegno come tastiera o per diverse altre funzioni del computer.



Questa nuova tecnologia potrebbe avere delle applicazioni interessanti per alcuni settori, come la medicina o alcuni processi di fabbricazione industriale, che richiedono di utilizzare entrambe le mani. Sarà probabilmente incluso nella prima generazione di “computer indossabili”, che saranno messi in commercio a breve.