Arriva “The Asteroid”, il romanzo che rivoluziona la fantascienza

18:28 - Un romanzo che cambia a seconda della capacità del lettore di superare alcune sfide. “The Asteroid” non è solo un libro ma è anche un gioco, che include 9 giochi e cambia in base alla capacità di superare alcune sfide proposte al lettore.

È la prima volta che viene sperimentato questo tipo di libro interattivo per l’I pad. Questo genere narrativo, chiamato “romanzo ipertestuale” era già stato provato in passato, ma con scarso successo. Il lettore poteva, infatti, poteva cliccare solo su alcune parole chiave per apprendere dei concetti e questo non consentiva un vero coinvolgimento nella storia.



“The Asteroid” permette invece di immergersi nella storia raccontata, senza far capire quale tipo di percorso si stia seguendo. Non c’è una sola trama da seguire, ma 20 percorsi alternativi diversi e 9 finali alternativi, che cambiano in base alle scelte e all’abilità del lettore.



“Un po' come succede nella vita reale, non è possibile ripetere le sfide nel corso della stessa lettura” spiega l’autore Bruno Cataldo “bisogna accettarne il verdetto e continuare a leggere, sperando in un'altra possibilità per dimostrare tutto il proprio valore”. È però sempre possibile ricominciare la lettura e sperare di fare meglio al secondo tentativo.