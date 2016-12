Tgcom24 >

Apple, debutto italiano per Iphone 5s e 5c Code in tutti gli store per il melafonino 25 ottobre 2013

14:04 - Dopo qualche settimana di ritardo rispetto agli altri Paesi, arrivano anche in Italia gli ultimi modelli di I-Phone prodotti dalla Apple. Qualche negozio ha deciso di aprire al pubblico allo scoccare della mezzanotte, altri hanno preferito mantenere l'orario normale. Code infinite a Milano, Roma, Bologna e Torino: tutti giovani appassionati di tecnologia che, alla faccia della crisi e dei prezzi non acessibili a tutti, hanno voluto essere i primi ad averlo. Il modello economico parte da 629 euro mentre il 5s, con la versione gold come new entry, ha un prezzo di partenza di soli 100 euro in più rispetto all'altro.