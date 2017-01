"Zuckerberg vi spia", ma il messaggio della Guardia di Finanza su Facebook è una bufala

Finora sono stati tanti gli utenti che, ingannati dal presunto autore dell'avviso, il corpo delle Fiamme Gialle, sono caduti nella trappola e hanno pubblicato sul proprio profilo questo messaggio:



"Se la GUARDIA DI FINANZA consiglia di pubblicarlo sulla propria pagina, un motivo ci sarà...Tutto quello che avete postato diventa pubblico da domani. Anche i messaggi che sono stati eliminati o le foto non autorizzate. Non costa nulla per un semplice copia e incolla, meglio prevenire che curare. Canale 13 ha parlato del cambiamento nella normativa sulla privacy di Facebook. ATTENZIONE: con questa dichiarazione non concedo a facebook (e/o agli enti associati ad esso) il permesso di usare le mie immagini, informazioni o pubblicazioni, sia del passato che del futuro. Con questa dichiarazione, ricordo a Facebook che è severamente vietato divulgare, copiare, distribuire o intraprendere qualsiasi altra azione in riferimento a questo profilo e/o al suo contenuto. Questo profilo contiene anche informazioni private e riservate. La violazione della privacy può essere punita dalla Legge (UCC 1- 308 -1 1 308-103 statuto di ROMA). Nota: Facebook è ora un azienda pubblica, per cui tutti i membri (per tutelarsi) dovrebbero pubblicare quanto scritto, sul proprio profilo. Non pubblicando questa dichiarazione, per "silenzio/assenso", si permetterà l'uso delle foto, delle informazioni e di tutti i contenuti degli "aggiornamenti di stato" del profilo".



A segnalare la bufala su Facebook è stata la pagina della Polizia di Stato "Una vita da social", che ha messo in guardia gli utenti del social invitandoli a non fare copia e incolla del post perché si tratta di un'inutile catena di San Antonio #acchiappaclick.