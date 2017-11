Whatsappdown, bloccata per più di unʼora lʼapp di messaggistica

Non preoccupatevi, il vostro telefono questa mattina non è impazzito: Whatsapp, il popolare servizio di messaggistica, che nel mondo conta oltre un miliardo di utenti, ha smesso di funzionare per circa un'ora. Sui social il problema è stato subito segnalato: su Twitter l'hashtag #whatsappdown è diventato in pochissimo tempo uno dei più digitati. Il servizio è ripreso poco dopo le 10.