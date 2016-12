"Umarells", ecco l'app per anziani Per controllare i cantieri in città

"Sei un vero umarell ? Ti piace seguire i cantieri e vorresti dire la tua sui lavori? Cerca i cantieri vicino a te, commenta o lamentati dei lavori e trova tanti altri umarells come te!". Così si realizza forse uno dei sogni degli umarell, come sono soprannominati a Bologna i pensionati che commentano, con le mani dietro alla schiena, i lavori nel quartiere. Una speciale applicazione, infatti, registra tutti i cantieri attivi in città.

L'app è stata realizzata dallo sviluppatore Guido Bellomo, sull'idea di Danilo Masotti, autore di un libro dedicato a questa speciale figura di anziani.



Come funziona - Per individuare i cantieri, basta lanciare l'applicazione (per ora disponibile soltanto per il mondo Apple) e geolocalizzarsi: inizialmente è prevista soltanto la mappa di Milano. A breve seguiranno le altre città. Non solo. Gli anziani desiderosi di commentare potranno chattare anche tra di loro, scambiandosi autorevoli pareri sullo stato degli avanzamenti dei lavori.