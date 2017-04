"Quando compri online, pensa offline": 5 regole per combattere le truffe in Rete

Tutti seguiamo delle regole quando acquistiamo nei negozi, ma non sempre le ripetiamo quando facciamo shopping online. È per questo motivo che Subito.it , in collaborazione con la Polizia di Stato, ha presentato una nuova campagna di sensibilizzazione per aiutare gli italiani e gli oltre 8 milioni di utenti unici che ogni mese si affidano alla piattaforma a comprare e vendere in Rete in sicurezza.

L'esperimento, ideato e realizzato da Publicis Italia e prodotto dalla casa di produzione Bedeschi Film, si sviluppa sul pensiero "Quando compri online, pensa offline" ed è basato su cinque regole che Subito.it ritiene tra le più importanti del decalogo di consigli pratici sulla sicurezza. Le cinque pillole video della campagna evidenziano le reazioni spontanee dei diversi compratori, ignari di essere ripresi all'interno di un negozio, di fronte ad insolite richieste da parte del venditore al momento dell'acquisto ed invitano a prestare la stessa attenzione e ad avere lo stesso atteggiamento anche online.



I cinque consigli di questa campagna "educativa" sulla compravendita online sono:

1) Prediligi sempre lo scambio a mano

2) Non fornire i tuoi documenti personali e i dati della carta di credito

3) Non fidarti degli oggetti che costano troppo poco

4) Scegli solo metodi di pagamento tracciabili

5) Diffida da chi ti contatta dall'estero



"Subito.it verifica ogni giorno circa 200mila annunci automaticamente e manualmente per garantire la sicurezza nella compravendita online e, come leader di questo mercato, sente con grande responsabilità la tutela dei propri utenti", afferma Andrea Cortese, Marketing Director di Subito. "Questa campagna si pone quindi come obiettivo quello di "educare" gli italiani ad avere dei comportamenti sempre più attenti anche quando comprano e vendono online".



La campagna è live dal 12 aprile su un minisito dedicato, accessibile dalla homepage di Subito.it, in cui è possibile non solo vedere tutti i video, ma anche approfondire l’argomento "sicurezza online" attraverso la pagina dedicata al decalogo sviluppato in collaborazione con la Polizia di Stato. Tutti gli utenti iscritti su Subito.it riceveranno una comunicazione dedicata tramite DEM, così come i follower della pagina Facebook potranno visualizzare i post dedicati alla sicurezza con i video.