"Hour of code", sbarca in tutto il mondo la settimana della tecnologia

13:51 - Un workshop per facilitare l'uso della tecnologia. Con questo proposito, il sito Code.org ha lanciato l'iniziativa "L'Ora del Codice (Hour of Code)", che si svolgerà giovedì 11 dicembre negli Apple Store di tutto il mondo. Il movimento, nato per dare accesso all’educazione informatica a tutti gli studenti del mondo, coinciderà con la "Computer Science Education Week", un programma creato per suscitare l'interesse degli studenti di scuole materne ed elementari nei confronti dell’informatica.

La campagna "Hour of Code", che sarà ovviamente presente anche negli Apple Store italiani, punta a raggiungere 100 milioni di studenti entro la fine del 2014: un significativo schiaffo agli stereotipi che tengono lontane da questo settore le ragazze e le minoranze.

"Siamo entusiasti di collaborare con Apple anche quest’anno, per incoraggiare gli studenti di tutto il mondo a esplorare le meraviglie della tecnologia - ha dichiarato Hadi Partovi, cofondatore di Code.org.- Ci auguriamo che l’l'Ora del Codice continui a far scoccare quella scintilla creativa che altrimenti gli studenti potrebbero non scoprire mai".

"Siamo orgogliosi di contribuire a rendere l’informatica accessibile a studenti di tutte le età in ogni parte del mondo - ha affermato invece Eddy Cue, Senior Vice President Internet Software and Services di Apple - L'Education è parte del DNA di Apple, e crediamo che questo sia un ottimo modo di ispirare i ragazzi e invogliarli a scoprire la tecnologia".