Bastabufale: la foto di Trump con le mani sul globo non è una previsione dei Simpsons

In questi giorni sta circolando in Rete un fotogramma che ritrae Trump, Re Salaman dell'Arabia Saudita e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi mentre appoggiano le mani su un globo luminoso in una stanza buia. I siti che l'hanno pubblicato sostengono che l'immagine sia stata trasmessa dal cartoon 17 anni fa e che si tratti quindi di una "previsione". In realtà ci troviamo davanti all'ennesima bufala: l'immagine, infatti, è andata in onda per la prima volta il 27 maggio 2017, 4 giorni dopo che la foto era stata pubblicata sui giornali mondiali.