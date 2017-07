24 luglio 2017 17:06 #Bastabufale: la donna al mare con il burkini non è stata fotografata a Rimini Sul web sta circolando la foto di una donna al mare con il velo integrale scattata il 18 luglio. In realtà è stata fatta prima in Turchia

In questi giorni, sui social network, diversi utenti hanno pubblicato un'immagine che mostra una donna completamente coperta da quello che sembra essere un artigianale burkini integrale in riva al mare. La foto si afferma essere stata scattata a Rimini il 18 luglio 2017. In realtà si tratta di una bufala: lo scatto risale a qualche giorno prima ed è stato fatto quasi certamente in Turchia, dal momento che a farlo circolare sono stati per primi profili Twitter di Instanbul.

A smascherare la falsità della notizia è stato il sito di bufale Butac, che è risalito ai primi tweet - quelli originali - in cui è comparsa l'immagine della donna: a pubblicarla intorno ai primi di luglio sono stati utenti provenienti prima dalla Turchia, poi dai Paesi Arabi. Nessun riferimento a Rimini, dunque: gli utenti che l'hanno postata sui social in data 18 luglio 2017, innescando anche la polemica sul fatto che la donna indossasse il burkini in riva al mare, non hanno neppure verificato la provenienza reale dell'immagine.