Bastabufale: l'Ausl di Teramo che autorizza la cura Di Bella è un fake

Nell'articolo pubblicato online si legge: "Su carta intestata – continua il dottor Di Bella dal suo ambulatorio di Bologna – un centro istituzionale ha certificato che un grave tumore cerebrale in progressione dopo i trattamenti oncologici classici, l'intervento chirurgico, la chemioterapia e la radioterapia, ha ridotto il suo volume del 50%. Ma non basta: lo stesso oncologo di riferimento, che lavora per l'Ausl, ha consigliato caldamente il proseguimento della terapia".



Il quotidiano riporta le parole scritte dal figlio del dottor Di Bella su una lettera, dando per scontato che questa sia la verità dei fatti. Il figlio del medico sostiene anche che l'oncologo dell'Ausl di Teramo consigli l'applicazione delle cure, ma in realtà non è così. Il sito Butac, dopo aver contattato l'azienda ospedaliera, ha smentito la notizia spiegando che si tratta di una fake news basata solamente sulle dichiarazioni di Di Bella.



Stando a quanto raccontato dai responsabili dell'Ausl, la diffusione della notizia ha creato anche un certo allarmismi tra i pazienti e i familiari: in molti, infatti, hanno chiamato imbestialiti i medici, chiedendo spiegazioni sul perché non venisse applicata anche su di loro la terapia Di Bella.