Bastabufale: il sindaco che rifiuta la richiesta dei musulmani di abolire la carne in mensa è un fake

Sul web è circolata anche la presunta lettera che il sindaco sardo avrebbe inviato ai genitori musulmani. Ecco il testo:



"I musulmani devono capire che devono adattarsi alla Sardegna e a Sanluri, ai suoi costumi, le sue tradizioni, al di vivere, perché è lì che hanno scelto di emigrare. Devono capire che devono integrarsi e imparare a vivere in Sardegna. Devono capire che devono essere loro a cambiare il loro stile di vita, non i Sanluresi che così generosamente li hanno accolti. Devono capire che i sardi non sono né razzisti né xenofobi, hanno accettato molti immigrati musulmani prima (mentre il contrario non è vero), in quanto gli Stati musulmani non accettano gli immigrati non-musulmani. Che non più di altre popolazioni, i sardi non sono disposti a rinunciare alla loro identità, alla loro cultura. E se la Sardegna è una terra di accoglienza, non è il sindaco di Sanluri che accoglie gli stranieri, ma il popolo di Sanluri della Sardegna nel suo complesso. Infine, devono capire che a Sanluri con le sue radici giudaico-cristiane, alberi di Natale, chiese e feste religiose, la religione deve rimanere nella sfera privata. Il comune di Sanluri ha diritto di rifiutare ogni concessione all'Islam e Sharia. Per i musulmani, che sono in disaccordo con la laicità e non si sentono a loro agio a Sanluri , ci sono 57 bellissimi paesi musulmani nel mondo, la maggior parte di loro sotto-popolati e pronti a riceverli con le braccia aperte in conformità con la Sharia. Se avete lasciato il vostro paese per Sanluri e non per altri paesi musulmani, è perché avete ritenuto che la vita è migliore in Sardegna che altrove. Ponetevi la domanda, solo una volta: "Perché è meglio vivere qui a Sanluri invece che nei vostri paesi?"



Il sito Butac, che ha segnalato la notizia come fake, ha spiegato che in realtà questa lettera è totalmente inventata. A smentire il tutto è stato lo stesso sindaco di Sanluri, che ha messo subito le cose in chiaro: "È una bufala!". Una simile "notizia" girava già qualche settimana fa con un identico testo, ma riferito a un altro paese sardo, Monserrato. Anche in quel caso era stata smentita dal suo sindaco, Tomaso Locci.