Zucchero superstar del "Coca Cola Summer Festival"

Sarà la carica di Zucchero ad animare la prima delle quattro serate del "Coca Cola Summer Festival - il gusto dell'estate", al via il 4 luglio in prima serata su Canale 5. Come ogni anno l'appuntamento estivo condotto da Alessia Marcuzzi, Rudy Zerbi e Angelo Baiguini, darà spazio anche alla musica emergente, ospitando sei giovani artisti in gara. I primi a sfidarsi sul palco saranno Ermal Meta e Lelio Morra.