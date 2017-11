Zucchero,in prima serata su Canale 5 il concerto all'Arena di Verona

Serata di musica su Canale 5 in compagni di Zucchero. Martedì 14 novembre, in prima serata, andrà in onda lo spettacolare live registrato durante una delle ultime tappe all'Arena di Verona della tournée mondiale "Black Cat World Tour". Sono stati 230mila gli spettatori che hanno assistito in Italia al tour dell'artista emiliano, che ha realizzato, in 12 mesi, un totale di 22 concerti nella splendida Arena di Verona, stabilendo così un record assoluto.