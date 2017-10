Zombie in tv, arriva il crossover tra "The Walking Dead" e "Fear The Walking Dead"

"The Walking Dead" e il suo spin-off, "Fear The Walking Dead" , sono due serie che hanno luogo in diverse città, con personaggi diversi e i tempi differenti. Nonostante ci siano queste grandi differenze i creatori hanno ufficializzato un crossover, per la gioia dei fan. Al New York Comic-Con, Robert Kirkman ha dichiarato: "C'è un personaggio che andrà da uno show all'altro, ma non dirò di più. Questo è un evento importantissimo nel mondo di The Walking Dead".

Non ci sono altre notizie in merito, ma solo la certezza che i due universi zombie stanno per fondersi. Era da diverso tempo che i fan di entrambe le serie avevano chiesto ai produttori se fosse in previsione un crossover tra le due.



Kirkman ha però sottolineato che le serie continueranno a esistere in due mondi separati: "Vogliamo che questi spettacoli possano continuare a camminare con le loro gambe, raccontare le loro storie e continuare ad avere ognuno la propria identità. Penso che Fear The Walking Dead sia arrivato ad un punto in cui ha ormai la propria identità e quindi possiamo permetterci di giocare su alcune cose".



Intanto la terza stagione di "Fear the Walking Dead" si concluderà il prossimo 15 ottobre, mentre l’ottava di "The Walking Dead" debutterà su AMC il 22 ottobre.