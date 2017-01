Zoe Kravitz: "Mamma Lisa è disgustata da ciò che ha saputo di Bill Cosby"

Zoe ha affrontato l'argomento nel corso di un'intervista rilasciata al "Guardian". "Non credo che mamma nasconda qualcosa - ha spiegato -, tutto questo per lei è una novità come per la maggior parte della gente. Se sapesse qualcosa che potrebbe essere d'aiuto all'inchiesta o alle donne molestate, la direbbe sicuramente".



Altri colleghi di Cosby in questi mesi si sono espressi sullo scandalo, chi per puntare il dito contro certo della colpevolezza dell'attore, chi, come Raven Simoné, ha preferito rimanere più neutrale. "Ora ci sono fatti concreti, più donne che lo accusano - ha detto -, però faccio fatica a parlare di questa cosa, a lui devo tutto. Quando ci saranno le prove sarò più in grado di dare un giudizio".