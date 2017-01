Zelig Web ti porta dietro le quinte della trasmissione

10:39 - Zelig vi invita dietro le quinte. Tutti i lunedì, fino all'8 dicembre, si potrà seguire in diretta streaming, dalle 21 alle 22, la registrazione della trasmissione da un punto di vista inedito, guidati dai commenti ironici dei conduttori Bolier e Ale Betti. Si potranno così scoprire in anteprima i conduttori della settimana e i comici che di volta in volta si alterneranno sul palco.