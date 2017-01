2 dicembre 2014 Zelig: Aldo, Giovanni e Giacomo tornano con i loro cavalli di battaglia Il trio comico sbarca al cinema con la nuova commedia "Il ricco, il povero e il maggiordomo" e in tv ripropone le gag storiche Tweet google 0 Invia ad un amico

14:19 - Aldo, Giovanni e Giacomo sbarcano al cinema l'11 dicembre con la nuova commedia "Il ricco, il povero e il maggiordomo" e contemporaneamente tornano a "Zelig" con le gag storiche. Come anticipa il settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", infatti, lo storico trio comico ripropone i cavalli di battaglia nella puntata presentata da Alessia Marcuzzi e Raoul Cremona.

Aldo, Giovanni e Giacomo saranno gli ospiti d'onore della puntata finale in onda l'11 dicembre su Canale 5. Durante la serata riproporranno vari sketch: dal trittico di medici (Giovanni il primario e Aldo Giovanni e Giacomo assistenti) ai vecchietti del "Cielito Lindo". "Avendo a disposizione i comici non ci limitiamo a usarli come comparse - racconta Gino Vignali, uno dei direttori artistici di Zelig - Erano già con noi nella prime puntate in tv nel 1996. Vengono a festeggiare i 18 anni di Zelig".