Zach Braff, il dottore di "Scrubs" torna in tv come protagonista di una nuova serie comica

La serie cult "Scrubs" è finita ormai sei anni fa. Per tutti i fan sarà una grande notizia sapere che Zach Braff tornerà in televisione con una nuova comedy. L'ex J.D sarà il protagonista di "Start Up", ordinato da ABC. Prendendo spunto da un podcast creato dal comico Alex Blumberg, vedrà l'attore nei panni di un padre di famiglia che decide di lasciare il lavoro per aprire la propria attività.