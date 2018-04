Yara Puebla, la Camila de "Il Segreto" rivela: "Ero muta, la mia cura è stata il palcoscenico"

L'attrice racconta: "Appena salii sul palcoscenico, papà e mamma non credettero ai loro occhi, anzi alle loro orecchie: per la prima volta davanti a estranei parlavo. Non ero più muta, era come se le parole uscissero da sole". "All'epoca ero troppo piccola per pensare che un giorno quello sarebbe diventato il mio mestiere".



Il settimanale le chiede se "Il Segreto" le abbia cambiato la vita, e lei risponde: "E' stato un regalo meraviglioso. Arrivai a quel provino senza grande esperienza, senza aspettative, invece mi affidarono subito il ruolo della protagonista, Camila". E aggiunge: "Sono convinta che sia stata lei a scegliere me, non il contrario, perché il mio personaggio e io ci assomigliamo moltissimo. Anch'io come Camila metto al primo posto l'amore: è il motore che muove tutta la mia vita".