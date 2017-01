Xena, la reunion con Olimpia su Instagram

Ad annunciare il ritorno di Xena era stato qualche giorno Hollywood Reporter, che aveva svelato come in casa Nbc si stesse lavorando per riproporre la serie cult Anni Novanta in una chiave più moderna, sullo stile di "Hunger Games".



Il debutto televisivo dello show è previsto per il 2016, ma il progetto è ancora fermo alle fasi iniziali e non si sa se la Lawless tornerà a vestire i panni della principessa guerriera o se si punterà su un volto nuovo. Alcuni insider scommettano su un ritorno dell'attrice e il selfie con Olimpia fa sperare che nel cast ci sia spazio anche per la sua fedele compagna d'avventura.