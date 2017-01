Xena, la principessa guerriera torna in tv: in arrivo il reboot

"Xena: Principessa Guerriera" tornerà in tv nel 2016. NBC e NBC Universal stanno preparando un "reboot moderno" dello spin off di "Hercules", che ha esordito sul piccolo schermo 20 anni fa. Secondo The Hollywood Reporter, il progetto è ancora in fase embrionale, tanto che la produzione è ancora in cerca di uno sceneggiatore. La nuova Xena dovrebbe coinvolgere anche Lucy Lawless , protagonista della serie tv originale.

Non è ancora chiaro se e in quale ruolo, la Lawless possa entrare a far parte del progetto. Secondo quanto riportato dal magazine statunitense, l'intenzione è di ingaggiare l'attrice non solo in qualità di interprete, ma anche in una veste da "dietro le quinte" non meglio precisata.



Fanno sicuramente parte del progetto i produttori originali di Xena: Principessa Guerriera, Rob Tapert, marito della Lawless, e Sam Raimi.



Non è ancora stato stabilito se la nuova serie sarà limitata a pochi episodi o destinata a riempire i palinsesti di una intera stagione, mentre indiscrezioni emergono sulle caratteristiche, che i produttori vogliono dare alla nuova Xena. L'amazzone dovrà avere lo stesso carisma della principessa guerriera di un tempo e l'intelligenza di Katniss di Hunger Games, per soddisfare l'esigenza di dare alle nuove generazioni una eroina moderna.



Xena: Principessa Guerriera nacque per sfruttare la popolarità acquisita dal personaggio nella serie Hercules. Lo spin off andò in onda per sei stagioni dal 1995 al 2001 ed è stato esportato in 108 Paesi nel mondo.