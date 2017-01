X-Files riparte con nuovi casi: "Sei pronta Scully?"

Rieccoli di nuovo insieme, uno di fronte all'altra, come i fan sognavano da tempo. Mulder chiede a Scully: "Sei pronta per questo caso?". E la risposta non si fa attendere: "Non ho altra scelta". Dopo le prime immagini dal set arriva un nuovo teaser di "X-Files" la serie tv cult sul mondo degli alieni che rivederemo in onda dal 24 gennaio 2016 per sei episodi con l'attesissima reunion di David Duchovny e Gillian Anderson.