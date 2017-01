X-Files, Mulder e Scully ritrovano la complicità in passerella

Reunion sotto i riflettori per gli agenti di " X Files " Fox Mulder e Dana Scully. Dopo 13 anni Gillian Anderson e David Duchovny hanno infatti sfilato insieme sul tappeto rosso della première della mini-serie sequel (composta da sei episodi), che sbarcherà sui piccoli schermi americani il 24 gennaio . Il tempo sembra non aver intaccato la complicità della coppia: sorrisi, carezze e abbracci come ai tempi in cui davano la caccia agli alieni.

Oltre ai protagonisti David Duchovny e Gillian Anderson, nel sequel ci saranno tanti volti familiari agli appassionati di serie tv a stelle e strisce. Tra questi Joel McHale ("Community"), Annet Mahendru ("The Americans") , Robbie Amell ("The Flash"), Lauren Ambrose("Six Feet Under") , Annabeth Gish ("The Bridge") e William B. Davis, che tornerà a vestire i panni dell'uomo che fuma.



"X-Files" è andato in onda negli Stati Uniti per nove stagioni, dal 1993 al 2002, e in breve tempo diventò una delle serie fanta-thriller di maggior successo. Tra i premi portati a casa dallo show ben 16 Emmy Awards, 5 Golden Globe e 1 Peabody Award.