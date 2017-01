X-Files, l'11ma stagione si farà. Duchovny: "Dana lucida il distintivo"

L'undicesima stagione di X-Files si farà. I dirigenti Fox Dana Walden e David Madden sarebbero già in trattativa con gli attori principali per la realizzazione dei nuovi episodi, che, stando alle indiscrezioni, dovrebbero essere tra 8 e 10. E a confermare la notizia è arrivato anche un tweet dell'agente Mulder in persona. Facendo gli auguri alla collega Gillian Anderson per il compleanno, David Duchovny ha infatti scritto: "Se vedi Dana dille che Fox vorrebbe che lucidasse il distintivo".

Il tweet dell'attore è arrivato ad un solo giorno di distanza dalle dichiarazioni dei dirigenti di FOX al Television Critics Association press tour. E' qui che la Wakden ha parlato di una potenziale stagione 11 più lunga della decima, andata in onda lo scorso inverno con soli 6 episodi. Molti tuttavia i problemi da risolvere prima di dare il via "ufficialmente" all'ambizioso progetto. Soprattutto di ordine pratico. La coordinazione di un team di attori che vivono e lavorano su un ampio territorio, la Anderson vive in Gran Bretagna, Duchovny tra New York e la California, Carter, ideatore, sceneggiatore e, occasionalmente, regista vive nel Nord, mentre la serie viene girata a Vancouver, è molto difficile. Bisognerà quindi aspettare per avere la definitiva rassicurazione di poter rivedere gli agenti Scully e Mulder in azione sul piccolo schermo.