X Factor Uk, Andrea Faustini eliminato

E' finita l'avventura di Andrea Faustini , eliminato nella prima serata della doppia finale dell' edizione britannica di X Factor . Si conclude con la conquista del terzo posto la corsa dell'"orsacchiotto italiano", protagonista assoluto dello show. Faustini è stato eliminato dal televoto dopo aver interpretato "Feeling good" di Nina Simone e duettato su "Ghosts" con Elle Henderson. In gara per il titolo i due favoriti: Fleur East e Ben Haenow.

"E' stata un'avventura incredibile, non avrei mai immaginato di arrivare così lontano". Deluso per l'eliminazione che lo relega sul gradino più basso del podio, ma comunque orgoglioso della popolarità che ha conquistato settimana dopo settimana, Andrea Faustini non perde il sorriso dopo l'eliminazione di sabato sera.

"E' stata l'esperienza più sconvolgente ed entusiasmante della mia vita - ha dichiarato all'Ansa - Ovviamente un po' mi dispiace per l'eliminazione, ma sono comunque felice. E' stato tutto così imprevisto, mai avrei potuto immaginare tutto questo. Per me è un punto d'inizio, vorrei che fosse così per la mia carriera".