X Factor 8, vince Lorenzo: "Sono cresciuto grazie al talent. Sanremo? Ho dei brani..."

08:33 - A vincere l'ottava edizione di "X Factor" è il 19enne Lorenzo Fragola di Catania. Era tra i favoriti alla vittoria con Madh, finito al secondo posto seguito da Ilaria e Mario. Il suo singolo "The Reason Why" ha vinto già il disco d'oro ed è ai vertici della classifica e alla finale ha duettato con Gianna Nannini in "Sei nell'anima". E ora si apriranno le porte per Sanremo? "Magari! Ho diversi brani inediti nel cassetto, vedremo", dice a Tgcom24.

Lorenzo ci ha confidato - a margine della conferenza stampa finale del programma - che ha scritto diverse canzoni (in italiano) e sarebbero anche pronte per un album. Chissà se tra queste una potrà avere uno spazio tra i venti Big del prossimo Festival di Sanremo. Intanto il cantautore siciliano ha battuto l'altro superfavorito Madh, che però preferisce esprimersi in inglese, Ilaria è arrivata terza e Mario è quarto. Lorenzo si è distinto subito per il suo stile da cantautore e non a caso uno dei suoi miti è Domenico Modugno.



Cosa hai imparato da questa esperienza?

La bellezza di condividere la stessa passione con persone anche diverse da me dal punto di vista caratteriale ed artistico. Ho condiviso coi miei compagni di viaggio le ansie e le paure che inevitabilmente sono emerse durante questo percorso televisivo ed artistico. Alla fine ho imparato ad aprirmi ancora di più e da ognuno dei miei amici ho imparato qualcosa.



C'è un episodio che non dimenticherai?

Non dimenticherò il team di questo programma che mi è stato vicino nei momenti difficili.



Come pensi che sarà la tua vita fuori da qui?

Siamo già usciti nei giorni scorsi per cantare a casa, tra la nostra gente. L'accoglienza è stata strepitosa e il contatto con il pubblico mi ha caricato molto. Anche l'aver condiviso cinque minuti con i genitori è stato prezioso dopo che abbiamo passato settimane isolati da tutto, vivendo di sola musica ed esibizioni.



Infine cosa ha rappresentato per te X Factor?

Un bel trampolino di lancio ma ora è il momento di fare musica e spero in qualche collaborazione artistica con alcuni degli amici che ho conosciuto durante questa esperienza.