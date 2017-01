World TV Day, Mediaset festeggia la giornata internazionale della televisione

Anche quest'anno Mediaset e Publitalia ’80 si uniscono ai festeggiamenti per il World TV Day de l 21 novembre . La "Giornata Mondiale della Televisione", proclamata nel 1996 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è giunta al suo 20° anniversario. Per celebrarlo le principali emittenti in Europa, Asia, Canada, USA ed Australia trasmetteranno tutte un unico spot di 30 secondi sia sui canali televisivi tradizionali che sui portali Internet.

Ma lo spot ricorda anche i numeri chiave dell’industria televisiva europea: una forza lavoro di 600mila persone per raggiungere, giorno dopo giorno, 610 milioni di spettatori in tutto il Vecchio Continente. Spettatori che mediamente ogni giorno guardano la TV per 3 ore e 55 minuti, scegliendo tra 60mila ore di contenuti offerti da 5.463 canali.



In Italia, il gruppo Mediaset offre ogni anno più di 300 diversi programmi televisivi sulle sue dodici emittenti in chiaro, cui si aggiunge la vasta offerta a pay di Premium. Produce oltre 12 mila ore di news. Negli ultimi 10 anni Mediaset ha investito 20 miliardi di euro in diritti televisivi e cinematografici. Le nostre reti sono seguite quotidianamente da 35 milioni di individui.



Website: www.worldtelevisionday.tv

Account Twitter: @WorldTvDay – Hashtag ufficiali: #WeLoveTv