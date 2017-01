13 gennaio 2015 Woody Allen al debutto in una serie tv: dirigerà uno show per Amazon Il regista, vincitore di 5 premi Oscar, ha raggiunto un accordo con l'azienda per dirigere un'intera stagione. Ogni episodio durerà mezz'ora. Tweet google 0 Invia ad un amico

13:13 - Woody Allen dirigerà la sua prima serie televisiva per Amazon Studios, la divisione dedicata alla produzione audiovisiva dell'azienda leader dell'e-commerce. L'ufficialità arriva direttamente da Amazon che ha annunciato di aver siglato un accordo con il regista per una serie dal titolo “Untitled Woody Allen Project”. Il regista scriverà un'intera stagione di episodi della durata di mezz'ora ciascuno.

"Non ho idea da dove partire, non so come mi sono infilato in tutto questo - ha detto a caldo il regista vincitore di 5 premi Oscar. "La mia ipotesi è che Roy Price rimpiangerà tutto ciò", ha aggiunto chiamando in causa il vice presidente di Amazon Studios . "Woody Allen è un creatore visionario che ha realizzato alcuni dei più grandi film di tutti i tempi - ha replicato Price - è un onore lavorare con lui. Non potremmo essere più felici di avere in esclusiva la sua serie tv il prossimo anno".



Woody Allen è il secondo grande regista americano, dopo Ridley Scott, a chiudere un accordo con Amazon per una serie televisiva. I dettagli del progetto saranno resi noti nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: anche la serie del regista di Io e Annie sarà distribuita in video streaming digitale da Amazon Istant Video, come accade per tutti i prodotti del colosso di Seattle. Il servizio per ora è attivo negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Germania e in Giappone.



Attore, scrittore, sceneggiatore, compositore, commediografo, ma soprattutto regista di alcuni tra i più grandi capolavori del cinema, Woody Allen non si era mai cimentato prima con la televisione. Ha scelto di farlo a quasi 80 anni e in maniera originale, in linea con il suo personaggio di artista poliedrico dotato di humour raffinato e inesauribile energia.