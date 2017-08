Wind Summer Festival, tutta la magia musicale della terza serata

Il Wind Summer Festival continua a far cantare i telespettatori di Canale 5 e anche durante la terza serata evento dello show musicale, andata in onda martedì 18 luglio, si sono esibiti gli artisti italiani più in voga del momento. Da J Ax & Fedez ai Thegiornalisti, da Francesco Gabbani a Jake La Furia, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha fatto sfilare sul palco di Piazza del Popolo, a Roma, tutti i cantanti protagonisti dell'estate musicale 2017.



Non sono mancate, però, anche delle graditissime sorprese, come l'esibizione di Gary Dourdan, musicista e attore noto soprattutto per la sua partecipazione in "CSI - Scena del crimine" e quella della cantante britannica Jasmine Thompson, molto apprezzata dal pubblico di Roma. Gradito anche il ritorno sul palco di Valeria Rossi con la sua "Dammi tre parole", datata 2001.