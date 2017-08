Wind Summer Festival, ecco i momenti magici della prima serata!

Una parata di stelle della musica italiana, sotto il cielo stellato di Roma: ha aperto i battenti il Wind Summer Festival, cornice lo splendido scenario di Piazza del Popolo. A condurre le quattro serate ci saranno la splendida Alessia Marcuzzi, la Iena Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia, già partner all'Isola dei Famosi della bella Alessia. Non solo artisti italiani, però, ma anche grandi firme del panorama musicale internazionale, per quattro serate imperdibili. Questo, il meglio della prima notte, con: Max Pezzali, Elisa, Rovazzi, Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, The Kolors, Nek, Renga, J-AX, Tiromancino, Alex Britti e Cristina D'Avena, che ha proposto un medley dei suoi successi, che hanno cresciuto intere generazioni di bambini.