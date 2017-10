Wind Summer Festival: da Gabbani ai Thegiornalisti, Roma balla a ritmo delle hit estive

Dopo il successo riscosso durante la prima serata, il Wind Summer Festival fa il bis e porta sul palco di Piazza del Popolo, a Roma, gli artisti italiani più in voga del momento. Sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi, Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia, il concerto in onda martedì 11 luglio su Canale 5 si è aperto con l'esibizione di Francesco Gabbani e la sua "Tra le granite e le granate", secondo singolo - dopo "Occidentali's Karma" - tratto dal nuovo album "Magellano". Poi il microfono è passato a Fabri Fibra, che ha cantato "Pamplona" con i Thegiornalisti. Il gruppo di Tommaso Paradiso è poi nuovamente tornato sotto le luci dei riflettori con "Riccione", altra hit molto apprezzata dal pubblico, che ha potuto apprezzare anche artisti come i The Kolors con la ritmata "Crazy" e l'intramontabile Elisa, oltre a Fiorella Mannoia, Max Pezzali, Baby K e tanti altri ancora.