Wind Summer Festival 2018, "Amore e Capoeira" è la canzone regina dell'estate

Una grande serata di festa con la musica che ci ha accompagnato durante i mesi estivi. Emma, Max Pezzali, Luca Carboni, Le Vibrazioni, Fabrizio Moro, Carl Brave con Francesca Michielin. E poi anche Guè Pequeno, Elodie con Michele Bravi, Gigi D'Alessio, Noemi, Ermal Meta. Insomma, un gran finale per un'estate che ha visto molte canzoni diventare successi radiofonici.



Se Takagi & Ketra e Giusy Ferreri si sono portati a casa il premio più importante, non sono mancati altri riconoscimenti assegnati nel corso della finale. Loredana Bertè ha presto il premio alla carriere, mentre i The giornalisti di Tommaso Paradiso si sono portati a casa il premio di Radio 105, radio partner dell'evento. Premio speciale infine per Ornella Vanoni, per aver contribuito a rendere grande la musica italiana.