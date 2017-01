Will & Grace, reunion social in vista di nuovi episodi?

I fan sono impazziti, ma per ora ci sono solo indizi. I quattro si sono riuniti per girare qualcosa, che stando al titolo del copione tra le mani di Eric McCormack, avrebbe come nome in codice "Hot Food", un progetto di cui non si sa ancora null'altro. Gli interni in cui Debra, Eric, Sean e Megan si "ritrovano" per gli scatti social sono quelli dell’appartamento di Will e il pianerottolo esterno. Si deduce quindi che siano stati ricreati i set di Will e Grace all’interno di un teatro di posa. Debra Messing, infine, sotto alla sua foto sul set, cinguetta così su Twitter: Sento che domani succederà qualcosa di grosso!". Tutto fa pensare che siamo vicini ad una nuova stagione. Il debutto della serie Tv avvenne nel 1998, 16 gli Emmy Awards vinti durante le 8 stagioni, 194 gli episodi...I fan adesso sono tutti in attesa del prossimo annuncio.



UGLY BETTY

Ma Will & Grace non è la sola serie tv in odore di ritorno. Proprio in questi giorni America Ferrera è apparsa in TV per promuovere la seconda stagione del suo nuovo show, Superstore e alla domanda su una possibile reunion del cast di Ugly Betty l'attrice ha risposto: "Ci sono delle conversazioni in merito. Sono passati sei anni da quando non andiamo più in onda, e 10 dal primo episodio. Abbiamo avuto un momento "Ugly Betty reunion" già all'ATX Television Festival, e abbiamo fatto cominciare a circolare, in quell'occasione, l'hashtag #HuluBringBackUglyBetty, che ha fatto un po' arrabbiare quelli di Hulu, ma chi se ne importa?"