Will & Grace, dieci nuovi episodi in arrivo?

Buone notizie per i fan di Will & Grace . Dopo il successo del mini episodio "elettorale" andato in onda a settembre, la NBC starebbe infatti lavorando seriamente al progetto di un revival della famosa serie tv. 10 episodi che vedrebbero tornare sul set tutti e quattro gli storici protagonisti Debra Messing, Eric McCormack, Megan Mullally e Sean Hayes .

La serie che ha vinto ben 16 Emmy ed ha tenuti incollati allo schermo i fan per otto stagioni, dal 1998 al 2006, manca sul piccolo schermo da ben 10 anni e gli sceneggiatori dovranno tenere conto del tempo trascorso. Anche perché molte cose sono cambiate da quando Will & Grace debuttava come una delle prime serie ad avere due gay come personaggi fissi.



A settembre però il network americano ne ha riproposto un mini episodio sulle elezioni americane, che ha avuto ben 6 milioni di telespettatori. Un dato che NBC non può non considerare.



Ecco perché l'ipotesi di un revival si fa sempre più reale. Tante però le questioni da mettere sul tavolo delle trattative, prima fra tutte quella dei salari. Il successo della serie aveva fatto lievitare quello dei quattro attori già durante l'ultima stagione e adesso le richieste potrebbero essere davvero esorbitanti.