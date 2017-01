14 gennaio 2015 Will e Grace di nuovo insieme: Debra Messing ed Eric McCormack in una serie La coppia di attori, protagonista dell'amatissima sitcom degli anni 90, si ritroverà nel nuovo "The Mysteries of Laura" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:42 - Nove anni dopo la fine di "Will & Grace", Debra Messing ed Erin McCormack si ritrovano. La coppia protagonista di una delle serie più amate degli anni 90 tornerà insieme in "The Mysteries Of Laura", la nuova serie interpretata dalla Messing: McCormack entrerà nel cast con il ruolo dell'ex fidanzato della Messing. A questo punto non resta che attendere l'arrivo di Sean Hayes e Megan Mullally per fare un reunion perfetta!

La serie prodotta dalla Nbc e che vede la Messing protagonista non sta raccogliendo ascolti esaltanti, e l'idea di riunire i due attori sembra fatta apposta per suscitare interesse e risollevarne le sorti.



La Messing interpreta una poliziotta e McCormack sarà il dottor Devlin, "un rude e arrogante chirurgo", ma soprattutto suo ex fidanzato. Lui sarà il principale sospettato dell'omicidio della moglie e Laura/Messing condurrà le indagini sul caso.