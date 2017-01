17 giugno 2015 Wild-Sun, una estate di avventure per Fiammetta Cicogna e Carlton Myers Da mercoledì 17 giugno, alle 21.10, torna su Italia 1 il programma dedicato alla natura e al mondo animale Tweet google 0 Invia ad un amico

09:30 - Sarà un'estate selvaggia quella di Italia 1, che da mercoledì 17 giugno, alle 21.10, propone "Wild-Sun", condotto anche quest'anno da Fiammetta Cicogna e dall'ex campione di basket Carlton Myers. Nelle 11 puntate in programma, la Cicogna sarà impegnata in Sudafrica alle prese con animali feroci, mentre Myers scoprirà il legame tra i grandi dello sport e il mondo animale. Per tante nuove avventure con immagini spettacolari.

Nella prima puntata, Fiammetta Cicogna sarà a Durban, in Sudafrica, insieme a un cacciatore di serpenti. Carlton Myers, invece, incontrerà il campione olimpico della scherma Andrea Baldini e spiegherà come sopravvivere a un attacco terroristico in metropolitana.



Come comportarsi in caso di pericolo senza perdere la calma, sarà infatti uno dei temi di questa edizione del programma. Se ne occuperà l'ex cestista che sarà impegnato in wild experience in cui metterà alla prova il suo fisico da atleta e la capacità di ragionare in modo lucido e trovare le soluzioni più giuste in situazioni d'emergenza.