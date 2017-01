Web Show Awards, a caccia dei talenti di domani

"L'idea di Web Show Awards è nata dalla curiosità e dalla ricerca continua - spiega Jacopo a Tgcom24 - che ho sempre fatto anche nella mia storia professionale e personale. Penso che l'opportunità di Web Show Awards sia quello di monitorare e scoprire tutto quello che sta succedendo nel mondo di YouTube. Ci sono YouTubers che creano dei veri e proprio palinsesti. In alcuni casi si tratta di talenti con un seguito che vanno dai 500 a oltre un milione di fan. Una volta il talent scout andava per le strade e nei teatri a scoprire i nuovi volti dello spettacolo, ora molti direttori di Rete si affacciano al mondo del Web per capire chi attrae il maggior numero di interesse e visibilità e comprenderne il fenomeno eventualmente per testarlo in televisione".



"Abbiamo voluto fortemente questa seconda edizione, grazie anche alla partnership di La3 che ci ha dato uno spazio streaming, dopo il successo della prima con oltre 5mila presenze nel palazzetto e 30mila connessi in diretta in streaming. Abbiamo deciso per tutto il 2014 di sottoporre dei talenti sul sito webshowawards.it. Dopo un anno è stata stilata una classifica dei primi 3 finalisti per ogni categoria. Vedremo chi vincerà".



Il primo a ricevere il Web Award 2014 è stato Rosario Fiorello con Menzione Speciale categoria “Showman”. La direzione del premio ha voluto riconoscere al mattatore siciliano la sua incontestabile lungimiranza nel passare, per primo, dall'intrattenimento analogico a quello digitale, sospendendo le sue esperienze televisive e radiofoniche per realizzare già nel 2011 la famosa @edicolafiore in onda prima su Twitter e poi sul YouTube.



La serata condotta da Alessandro Cattelan davanti un pubblico previsto di oltre 10mila persone vedrà salire sul palco tutte le Web Star finaliste di ogni categoria per decretare insieme il vincitore. I protagonisti dell'evento non saranno solo le web star, ma anche i music performers della scena rap, genere più in voga del momento: Rocco Hunt vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte”, Salmo, giovane rapper e beat maker, Moreno vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2013 e Baby K, la più famosa rapper italiana, vincitrice del disco di platino digitale per il singolo Killer in collaborazione con Tiziano Ferro.



I finalisti delle varie categorie sono: YOUTUBERS: Leonardo De Carli (oltre 24 milioni di views), Frank Matano (oltre 121milioni di views), Fancazzisti Anonimi (oltre 22 milioni di views), FACEBOOK STARS: Mattia Cesari (quasi 360mila seguaci), Greta Menchi (oltre 155mila seguaci), Antony Di Francesco (oltre 230mila seguaci). GAMERS: Favij (quasi 308 milioni di views e primo Player d'Oro italiano assegnato da YouTube per il raggiungimento del milione di iscritti al proprio canale), Justzoda (quasi 16 milioni di views), Godz Dread (quasi 42 milioni milioni di views), REVELATION 2014: The Show (oltre 31 milioni di views), Cotto e Frullato (oltre 7 milioni di views), The Frenchmole (oltre 38 milioni di views), WEB SERIES: Michael Righini (quasi 60 milioni di views), Nirkiop (quasi 68 milioni di views), The Jackal (32 milioni di views).



Il sito webshowawards.it, in appena un anno, ha raccolto intorno a sè i migliori suddividendoli in categorie: ogni protagonista in concorso è stato votato in vista dell'evento del 13 dicembre, per aggiudicarsi il Web Award nella propria categoria. Con oltre 1 milione di voti pervenuti attraverso la piattaforma webshowawards.it è stata stilata una classifica dei primi 3 finalisti per ogni categoria. Sono loro adesso i nuovi divi, giovani protagonisti del web che attraverso YouTube e i social network hanno dato prova del loro talento, riuscendo ad affrancarsi agli occhi di un pubblico sempre più vasto dal quale adesso vengono osannati. Da oggi riparte la corsa verso la vittoria del Web Award.



Nel corso della serata sarà eletta anche la Reginetta del Web, vincitrice di Selfie – La Sfida, il primo contest on-line e on-air basato sui celebri autoscatti. VIDEO PROMO Negli ultimi sei mesi infatti, 100 ragazze di età compresa tra i 18 e i 35 anni, si sono sfidate on line a colpi di click sulla piattaforma webshowawards.it e sono state protagoniste dell'omonimo programma tv in onda su La3. La sfida però non si è limitata allo sfoggio di doti fisiche, ma anche alla capacità di autopromuoversi sul web interagendo su tutti i social network al fine di crearsi una "fan base” solida e ampia portatrice di "like".



La mission è stata ampiamente raggiunta con oltre 200 mila utenti che hanno decretato i nome delle 12 finaliste che saliranno sul prestigioso palco del Web Show Awards 2014: Chiara Lo Sciuto (Milano, 23), Stefania Di Santo (Roma, 29), Lisa Santillo (Varese, 20), Jennifer Lauri (Lodi, 22), Martina Tammaro (Novara, 18), Maria Capsiz (Modena, 22), Fabiana Britto De Melo (Milano, 29), Letizia Saturno (Chieti, 25), Emanuela Raimondi (Pavia, 31), Carmen Voroneanu (Milano, 23), Valquiria Mendes (Milano, 26), Alessandra Grossi (Milano, 24). Per accedere a Web Show Awards è sufficiente il biglietto del MotorShow. Partecipando al contest su sito webshowawards.it sarà inoltre possibile ricevere in premio il biglietto di accesso al MotorShow per la sola giornata del 13 dicembre.