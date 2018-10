Wanda Fisher: "Sogno un duetto con Ivana Spagna"

Da corista ha incontrato e supportato con la sua voce i più grandi artisti della musica italiana, da Mina a Lucio Battisti e Vasco Rossi, ora Wanda Fisher lancia il suo singolo dance "What does he wants". Con Carmen Di Pietro ha fatto pace e ritirato la querela, così come con Ivana Spagna, di cui è stata definita la sosia: "Ora sogno di fare un duetto con lei", racconta.