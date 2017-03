Wanda Fisher litiga con il chirurgo: "Non mi sono rifatta"

"Non mi sono rifatta". Si infuria Wanda Fisher ospite di "Pomeriggio Cinque" dove si parla di chirurgia plastica. Al vaglio di medici, esperti ed ex pazienti ci sono diversi tipi di interventi e "ritocchini" che aumentano soprattutto in vista dell'estate. La sosia di Ivana Spagna però non ci sta e protesta, con tanto di urlo, giurando di non essersi mai "piegata" al bisturi.